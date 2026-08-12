Güzelyurt-Lefkoşa ana yolunda saat 16.20 sularında iki aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Kazada araç sürücülerinden biri, çarpışmanın ardından araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle sıkışan sürücü bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazada yaralanan kişilere olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralılar, müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

ÜÇ YARALI

Kazayla ilgili Polis Basın Subaylığı'ndan şu bilgi paylaşıldı:

"12.08.2026 tarihinde saat 16:00 sıralarında, Güzelyurt-Lefkoşa Anayolu'nun 14 -15 km'leri arasında Melis LUMAN (K-36) yönetimindeki VP 156 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Akdağ Mevkiine geldiğinde önünde aynı istikamete doğru seyreden ve lastiği patladığı gerekçesiyle yol içerinde duran Emin KEBABCIOĞLU (E-58) yönetimindeki YJ 048 plakalı kamyonet aracın arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu ağır yaralanan VP 156 plakalı araç sürücüsü Melis LUMAN ile kazada hafif yaralanan VP 156 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Cansu İÇER (K-37) ve YJ 048 plakalı araç sürücüsü Emin KEBABCIOĞLU kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavisi halen sürüyor."