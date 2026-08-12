İspanyol basını, Getafe'nin tecrübeli oyuncuyu tekrar renklerine katmak için Bournemouth ile yaptığı görüşmelerin olumlu sonuçlandığını yazdı. Premier Lig ekibinin Enes Ünal'ı kadroda düşünmesine rağmen milli futbolcunun Getafe forması giymek istemesinin bu transferde belirleyici olduğu belirtildi.

Enes Ünal daha önce Getafe'de 109 maçta 36 gol 10 asistlik bir performans sergileyerek adından söz ettirmişti. Milli oyuncu Bournemouth'ta ise 58 karşılaşmada 5 gol 4 asist üretti.

İspanyol basını daha önce Sevilla ve Deportivo'nun da 29 yaşındaki santrforla ilgilendiğini yazmıştı.

Getafe'nin 2 yıl önce 16 milyon 500 bin euro karşılığında Bournemouth'a gönderdiği Enes Ünal'ı tekrar renklerine bağlamak için ne kadar bonservis ödeyeceği henüz açıklanmadı.