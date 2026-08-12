Karaoğlanoğlun’da kaldığı apartman dairesinde tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu tespit edilen 24 yaşındaki isminin baş harfleri B.G.’nin dairesinde mahkeme emri ile yapılan aramada 9 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Dairede devam eden aramalarda polis, oturma odasında metal öğütücü, mutfakta fırın içerisinde cam kavonozda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Suç üstü tutuklanan zanlı B.G., dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Kaan Savaşkan, zanlının ‘Uyuşturucu madde tasarrufu’ suçundan tutuklandığını öyledi.

ÜLKEDEKİ STATÜSÜ ARAŞTIRILACAK

Polis, soruşturmanın çok yeni olduğuna dikkati çekerek metal öğütücünün Devlet Kimya Laboratuvarında yapılacak araştırma sonrası PGM Foto Parmak İnceleme Şubesi’ne gönderileceğini, zanlının her hangi bir uyuşturucu madde tasarruf iznine haiz olup olmadığının tespiti için İlaç Eczacılığa yazı yazılacağını kaydetti. Kaan Savaşkan, zanlının ülkedeki statüsünün de araştırılması gerektiğine işaret ederek 3 gün tutukluluk talebinde bulundu.

Yargıç Mine G. Serden, zanlının soruşturmanın selameti açısından 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.