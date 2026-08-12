Alsancak’ta önceki gün saat 13.15 sıralarında, nefes örneği vermeyi reddeden ancak alkollü olduğu anlaşılan 56 yaşındaki isminin baş harfleri A.A. adlı kadın, aracını kendi yerine park ettiği gerekçesiyle 44 yaşındaki isminin baş harfleri N.D.’nin evinin giriş kapısına vurup zarara uğrattıktan sonra boya kovasını söz konusu şahsın ayağına atıp darp ve küfür etti.

Yürütülen soruşturma kapsamında nefes örneği vermeyi ret eden zanlı A.A., ‘Sarhoşluk’, ‘Kasti Hasar’ ve ‘Rahatsızlık’ suçlarından dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı, teminata bağlandı.

Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Buse Uğurlu, zanlı A.A.’nın dün öğlen saat 13.15 raddelerinde tutuklandığını anlattı.

Zanlının ülkede oturma izinli olduğunu, ‘Sarhoşluk’ meselelerinden 2 davası daha bulunduğunu kaydeden Uğurlu, ülkede oturma izni ile bulunan zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Mine G. Gündüz, zanlının davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak 30 bin TL nakdi teminat yatırıp serbest kalmasına emir verdi.