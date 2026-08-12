Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Vadili TÇB Spor Kulübü, daha önce forması altında şampiyonluk yaşayan eski kalecisi İbrahim Arcanlı’yı yeniden kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, Arcanlı ile bonservisli olarak anlaşma sağlandığı duyuruldu.

DEĞİRMENLİK’TEN 2 TAKVİYE

Öte yandan Vadili Kulübü geçtiğimiz sezon da kulüpte kiralık olarak oynayan genç 2 futbolcuyu yeniden kadrosuna dahil etti.

Kulüp, Değirmenlik Kulübü futbolcuları Salih Babaç ile Can Babahan’ı renklerine bağladığını duyurdu.