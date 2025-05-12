Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Haftası”, yarın "Gençlik Meşalesi"nin yakılmasıyla başlayacak.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, hafta kapsamında düzenlenecek tören ve etkinlikler çerçevesinde öğrencilerin katılımıyla kortej yürüyüşü, dans gösterileri, sportif, kültürel, sosyal ve çevresel faaliyetler gerçekleştirilecek. Etkinlikler çerçevesinde ayrıca devlet ve hükümet yetkilileri de ziyaret edilecek.

- Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’nun konuşması

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenleri çerçevesinde 19 Mayıs Pazartesi günü saat 08.00’de Bayrak Radyo ve Televizyonu’ndan günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapacak. Tüm ilçelerde ise Atatürk anıtlarına çelenk koyma törenleri düzenlenecek.

- 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Haftası etkinlik programı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Haftası, 13-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinliklerle kutlanacak. Etkinlikler yarın saat 09.19’da açılış töreni ile başlayacak.

Törende, Lefkoşa bölgesi okullarından gelecek öğrenciler, sorumlu öğretmenler ve sporcular, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile birlikte “Gençlik Meşalesi”ni yakacak ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlik haftasının açılışını gerçekleştirecek. Etkinlik, Lefkoşa Girne Kapısı - Atatürk Anıtı önünde yer alacak.

- “Geleceğe Sürüyoruz” bisiklet turu

Yarın saat 09.00’da ayrıca “Geleceğe Sürüyoruz” bisiklet turu yapılacak. Öğrenciler, kaymakamlıkları tarafından belirlenen şehir içi rotalarda bisikletleriyle tura katılacak.

Lefkoşa’daki bisiklet turunun başlangıç ve bitişi ise Gönyeli Alayköy Belediyesi önünden olacak.

- Şampiyon Melekler Plaj Voleybol Turnuvası

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde öğrenciler, 14 Mayıs Çarşamba günü, Şampiyon Melekler Plaj Voleybol Turnuvası etkinliğine katılacak. Turnuva, Gönyeli Yükseliş Hentbol İhtisas Kulübü’nde saat 10.00’da başlayacak.

Aynı gün saat 10.00’da “Geleneksel Birkan Uzun Yolunda Geleceğe Tırmanıyoruz Doğa Yürüyüşü” yapılacak. Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt bölge okullarından gelecek öğrenci ve öğretmenler, Birkan Uzun Selvili Tepe bölgesine yürüyüş ve tırmanış gerçekleştirecek.

- 3X3 Basketbol Turnuvası

Etkinlikler çerçevesinde öğrenciler, 15 Mayıs Perşembe saat 10.00’da iki gün boyunca 3X3 Basketbol Turnuvası’na katılacak. Etkinlik, Merkez Lefkoşa’da (Açık Pazar) yer alacak.

- Tolga Kınacı Plaj Hentbol Turnuvası cuma günü

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde ortaokul ve lise öğrencilerinin katılacağı ve Tolga Kınacı anısına düzenlenecek Hentbol Turnuvası da 16 Mayıs Cuma günü saat 10.00’da başlayacak. Turnuva, Gönyeli Yükseliş Hentbol İhtisas Kulübü’nde yer alacak.

- Öğrencilerin devlet protokolünü ziyareti

Kutlama programı çerçevesinde, okullardan gelecek öğrenciler öğretmenleriyle birlikte devlet protokolünü ziyaret edecek.

Programa göre; Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri, yarın Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler'i saat 11.30’da ziyaret edecek.

15 Mayıs Perşembe günü ise Bülent Ecevit Anadolu Lisesi öğrencileri 09.30’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı, Lefkoşa Türk Lisesi öğrencileri 10.00’da Polis Genel Müdürü Kasım Kuni'yi, Esin Leman Lisesi öğrencileri 11.00’de Başbakan Ünal Üstel’i, Anafartalar Lisesi öğrencileri 11.00’de Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü'yü, Atatürk Meslek Lisesi öğrencileri ise 11.00’de Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca’yı ziyaret edecek.

Öğrenci heyetlerinin protokol ziyaretleri 16 Mayıs Cuma günü de devam edecek.

Ziyaretler kapsamında, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji öğrencileri 10.00’da Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç’ı, Haydarpaşa Ticaret Lisesi öğrencileri 10.30’da Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu, 20 Temmuz Fen Lisesi öğrencileri ise 11.00’de Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’yi ziyaret edecek.

- 19 Mayıs Pazartesi günkü kutlamalar

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu pazar sabahı saat 08.00’de Bayrak Radyo ve Televizyonu’nda (BRT) konuşma yapacak.

- Lefkoşa’daki tören saat 09.00’da

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Devlet Töreni Lefkoşa’da saat 09.00’da Atatürk Anıtı önünde yer alacak.

Törende, Anıtkabir’den getirilen toprak Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri tarafından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a takdim edilecek, anıta çelenkler sunulacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek.

- Lefkoşa’da 106. Yıl Korteji

Aynı gün saat 18.00’de Lefkoşa merkez okullarından gelecek öğrenci ve öğretmenler, üniversiteler, Spor Dairesi’ne bağlı federasyonlar, kulüpler ve dernekler, sivil toplum örgütleri ile halkın katılımıyla “106. Yıl Korteji” gerçekleştirilecek.

Yürüyüş, Girne Kapısı’ndan başlayarak Dereboyu Caddesi güzergahında devam edecek. Kortejin Avenue önüne ulaşmasının ardından Güvenlik Kuvvetleri Bando Takımı konseri ve halk dansları gösterileri düzenlenecek.

- İlçelerde tören düzenlenecek

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, ilçelerde düzenlenecek törenlerle de kutlanacak. İlçelerdeki törenlerde, Atatürk anıtlarına çelenk sunma törenleri gerçekleştirilecek.