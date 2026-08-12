Girne-Güzelyurt Anayolu Geçitköy’de 7 Ağustos tarihinde Turan Obalı’nın kullanımındaki aracın önünü tıkayarak ölüme sebebiyet vermekle suçlanan Y.A, ek tutukluluk talebi ile dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Nefesinde 167 promil alkol tespit edilen zanlı Açıkgöz’ün kullanımındaki ZZV 648 plakalı kiralık aracın M.A.G adına kiralandığı ilgili Rent A Car ile yapılan görüşmede, kiralanan aracın sadece M.A.G kullanma yetkisi olduğu ortaya çıktı.

Polis, ayrıca ilerlettiği soruşturmada söz konusu kiralık aracın şoför kısmındaki camda kaza neticesi alınan darbede, kadın saçları tespit edildiğini bu saçların araçta o gün yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki S.D.’ye mi yoksa zanlıya mı ait olduğuna dair araştırma devam ediyor.

Girne Trafik Şube’de görevli polis çavuşu Nadir Timuçin, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini zanlının verdiği ifadesinde, aracı alkollü ve ehliyetsiz kullandığı yönünde itirafı olduğunu söyledi.

Timuçin, Obalı’ya otopsi yapıldığını beyin ve iç kanamasının yanı sıra kazaya bağlı çoklu kemik kırığı sonucu vefat ettiğini kaydetti.

ZZV 648 plakalı kiralık aracın M.A.G dışında, bir çok kişi tarafından yetkisi olmadığı halde sürüş yapıldığına dair iddiaların yapıldığını kaydeden Timuçin, bir çok noktada KGS görüntüsü beklediklerini de belirtti.

Soruşturmayı yürüten polis çavuşu, olayın çok yönlü soruşturulduğunu zanlıdan alkol, uyuşturucu ve uyutucu olup olmadığına dair kan örneklerinin alındığını rapor beklendiğini kaydederek, 2 gün daha tutukluluk talep etti.

Yargıç Mine G. Serden, soruşturmanın ciddiyetine değinerek zanlı Açıkgöz’ün 2 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.