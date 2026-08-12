Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yapmak isterken valizinde, çayla karışık yaklaşık 750 gram uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan 43 yaşındaki isminin baş harfleri W.A.A.A. olan zanlının Kıbrıslı Rum olduğu öğrenildi.

Söz konusu zanlının Güney Kıbrıs’ta, silahlı saldırıya uğradığı gerekçesiyle bir süre önce suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Alithia gazetesi, 43 yaşındaki Kıbrıslı Rum’un, Eylence bölgesinde silahlı saldırıya uğradığı gerekçesiyle 30 Temmuz'da Lefkoşa Rum polisine şikâyette bulunduğunu ve şüpheli gördüğü iki kişinin ismini verdiğini yazdı.

Gazete, Kıbrıslı Rum’un, ismini verdiği iki şahsın 1 Ağustos’ta tutuklandığını ancak haklarında herhangi bir suç unsuru tespit edilmemesi üzerine aynı gün serbest bırakıldıklarını yazdı.

Gazete, 43 yaşındaki Kıbrıslı Rum’un 6 Ağustos’ta saat 20.20’de, Havalimanı üzerinden KKTC’ye giriş yapmak isterken valizinde arama yapıldığını ve aramada, metamfetamin olduğuna inanılan çayla karıştırılmış 750 gram madde tespit edildiğini aktardı.

Suçlamaları reddeden bahse konu Kıbrıslı Rum hakkında ilk önce üç gün, ardından KKTC’de önceki gün çıkarıldığı mahkemede, dört gün daha tutukluluk emri verildiğini belirtti.