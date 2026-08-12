Türkiye'den KKTC’ye 2024 yılında tatil amacıyla gelen genç bir kızı eve götürerek tecavüz eden ve olay anlarını kayda alan 5 sanık hakkında verilen hapis kararının ardından yeni bir gelişme yaşandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Yusuf Akan ve İbrahim Arzakçı 12’şer yıl, Şehmus ve Zülküf Kaya kardeşler 10’ar yıl, Baver Yaşar ise 11 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.

Kararın açıklanmasının ardından sanıkların mahkeme avlusunda olay çıkardığı, mahkeme görevlilerine ve kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına hakaret ettiği belirtilmişti.

Edinilen yeni bilgilere göre sanıkların taşkınlıkları mahkeme avlusuyla sınırlı kalmadı.

Sanıkların, karar sonrasında Girne Kaza Mahkemesi binası içerisinde bulunan tuvalet ve lavabo gibi bölümlere de zarar verdiği öğrenildi.

Yaşanan olaylar nedeniyle mahkeme binasında maddi hasar meydana geldiği belirtilirken, sanıkların mahkeme binasına verdikleri zarar nedeniyle haklarında ayrıca yasal işlem başlatılacağı öğrenildi.