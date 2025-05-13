Kayıp Otobüs Şehitleri bugün İskele’de Kayıp Otobüs Anıtı önünde yapılacak törenle anılacak.

Anıta çelenklerin sunulmasının ardından şehit Hasan Durmuş’un torunu Durmuş Esentan konuşma yapacak.

Larnakalılar Derneği Başkanı Zarifşen Menteşoğlu’nun konuşmasının ardından Şehit İlker Karter İlkokulu 5. sınıf öğrencisi Ayşe Herbsoy şiir okuyacak.

Kıbrıs Türk Mücahitler Derneği İskele Şubesi Başkanı Ali Abdurrahmanoğlu ve İskele Belediyesi Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşması izleyecek.

Ardından, Kayıp Otobüs Şehitleri anısına dua okunmasıyla tören sona erecek.

"KAYIP OTOBÜS" OLAYI

Rumlar, 13 Mayıs 1964'de Larnaka'dan Dikelya İngiliz Üsler Bölgesi'ndeki işlerine gitmek üzere otobüsle yola çıkan 11 Kıbrıslı Türkü kaçırarak, Larnaka'nın Voroklini köyüne götürmüş ve kurşuna dizdikten sonra bir kuyuya atmıştı.

Gittikleri otobüsle ortadan kaybolan 11 şehidin kalıntıları ancak 2009'da bulunmuştu.

Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi'nin çalışmaları sonucu Larnaka'daki bir köyün su kuyusunda bulunan 11 şehidin kalıntıları, şehitliklere defnedilmişti.

'Kayıp otobüs'' belgeseline de konu olan kayıp 11 Kıbrıslı Türk'ün kimlikleri:

''Kamil Raif Dimililer, Hasan Hüseyin Fehmi, Kemal Mustafa, Yusuf Tosun, Ahmet Fadıl Balamagi, Kemal Enver Veloks, Mehmet Ahmet İndiano, Behiç Hasan Göksan, Hasan Mustafa Bari, Durmuş Hasan ve Bayram Mustafa''

KAYIP OTOBÜS ANITI

İskele Belediyesi tarafından yapımı 5 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan Kayıp Otobüs Anıtı, katliamın 60. yıl dönümü olan geçen yıl açılmıştı.

Yaklaşık 1100 m2’lik bir alan üzerine inşa edilen ve şehitleri temsilen 11 mermer sütunun yerleştirildiği Kayıp Otobüs Anıtı’nda, şehitlerimizin kimlik bilgilerinin bulunduğu granit kaideler de yer almıştı. 11 şehidin işlerine gitmek için bindikleri ancak sırra kadem basan Kayıp Otobüs de siyah granit üzerine lazer resim olarak mermere işlenmişti.

Müze olarak tasarlanan alanda 11 şehidin, hunharca katlettikten sonra atıldıkları kuyudan çıkarıldıklarında üzerinde bulunan eşyaları da açılışla birlikte sergilenmeye başladı.