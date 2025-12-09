Ülkeyi dün geceden beri etkileyen şiddetli yağışlara bağlı yaşanan olumsuzluklar devam ediyor. Lefkoşa hastane çemberi su altında kaldı, Serhatköy deresi taştı.
Polis, Lefkoşa'da hastane çemberi su altında kaldığından, çemberi ile Acil Durum Hastanesi arası trafik akışına kapatıldı. Gönyeli Çemberi'nden gelen sürücüler için ulaşım Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi içerisinden sağlanıyor.
Dere taşmasından dolayı Lefkoşa - Güzelyurt anayolunun Serhatköy üst geçit mevkiinde su seviyesi yükseldiğinden Güzelyurt gidiş istikameti trafik akışına kapatıldı. Trafik Serhatköy içinden veriliyor.