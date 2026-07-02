Birinci Ligin güçlü ekiplerinden Mustafa Hacıali Yılmazköy yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak amacıyla transfer çalışmalarına hız verdi.

Başkan Hüseyin Baflı yönetiminde iç ve dış transfer çalışmalarını sürdüren M. Hacıali Yılmazköy yönetimi dün 4 futbolcuyla anlaşma sağladı.

Yılmazköy, serbest transfer hakkı olan tecrübeli futbolcu Eser Yücel’le anlaşarak renklerine katarken, Süper Lig ekibi Doğan Türk Birliği’nden tecrübeli golcü Yiğitcan Ayaz, orta saha futbolcuları Ediz Güliçli ve Beran Kande Boros’u transfer ettiğini duyurdu.

ÇAĞDAŞ ARSLAN YUVADA KALDI

Mustafa Hacıali Yılmazköy Spor Kulübü, takımın önemli oyuncularından Çağdaş Arslan ile yola devam etme kararı aldı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Çağdaş Arslan ile anlaşmanın sağlanmasından duyulan memnuniyet ve gurur dile getirilirken, oyuncunun takım için önemine dikkat çekildi.