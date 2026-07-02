Birinci Lig kulüplerinden Göçmenköy’de bu akşam yapılan olağan genel kurul sonrasında kulübün Fahri başkanı Arslan Bıçaklı, yeniden kulüp başkanı seçildi. Ersan Karataş’ın Spor Dairesi müdürü olarak atanması sonrasında kulüp başkanlığından ayrılması sonrasında olağan genel kurulda tek başkan adayı olan Arslan Bıçaklı, üyelerin oy birliğiyle yıllar sonra yeniden Göçmenköy kulüp başkanı oldu.