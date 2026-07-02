1.GRUP

Akçay SK – Gayretköy GS, 4 – 0

Bostancı Bağcıl SK – Yedidalga: 3 – 0 hükmen B.Bağcıl

Serhatköy SK – Doğancı SK, 0 – 4

2. GRUP

Alayköy Gençlik SK – Dika SK, 0 – 4

Demirhan SK – Gaziköy SK, 3 – 3

Lefkoşa SKD (Bay)

3.GRUP

Yeşiltepe Ilgaz SK – Saka SK, 4 – 2

Kayalar SK – Akdeniz KSD, 0 – 2

Çamlıbel SK – Göksu SD, 7 – 0

4.GRUP

Taşkent TSK – Tatlısu Seracılar: 1 – 5

Ali Can Gül SAD – Bahçeli: 2 – 1

Dağyolu SK (Bay)

5.GRUP

Korkuteli SD – Sinde ASK,: 6 – 0

Pergama SD – Çayönü SK : 3 – 1

Yenişehir SK – Mutluyaka : 0 – 2

6.GRUP

Gönendere ŞSKSK – 1461 İskele Trabzonspor, 1 – 3

Boğaziçi SK – Civisil SK, 1 – 2

Serdarlı GB – Akova Vuda TÇB, 0 – 1

7.GRUP

Türkiye Drift Şampiyonası’nda Rüzgar Okman fırtınası
Türkiye Drift Şampiyonası’nda Rüzgar Okman fırtınası
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Ergazi GSK – Büyükkonuk SD, 2 – 0

Kumyalı SK – Bafra SK, 1 – 1

Mehmetçik TÇBSK – Yedikonuk, 0 – 10