1.GRUP
Akçay SK – Gayretköy GS, 4 – 0
Bostancı Bağcıl SK – Yedidalga: 3 – 0 hükmen B.Bağcıl
Serhatköy SK – Doğancı SK, 0 – 4
2. GRUP
Alayköy Gençlik SK – Dika SK, 0 – 4
Demirhan SK – Gaziköy SK, 3 – 3
Lefkoşa SKD (Bay)
3.GRUP
Yeşiltepe Ilgaz SK – Saka SK, 4 – 2
Kayalar SK – Akdeniz KSD, 0 – 2
Çamlıbel SK – Göksu SD, 7 – 0
4.GRUP
Taşkent TSK – Tatlısu Seracılar: 1 – 5
Ali Can Gül SAD – Bahçeli: 2 – 1
Dağyolu SK (Bay)
5.GRUP
Korkuteli SD – Sinde ASK,: 6 – 0
Pergama SD – Çayönü SK : 3 – 1
Yenişehir SK – Mutluyaka : 0 – 2
6.GRUP
Gönendere ŞSKSK – 1461 İskele Trabzonspor, 1 – 3
Boğaziçi SK – Civisil SK, 1 – 2
Serdarlı GB – Akova Vuda TÇB, 0 – 1
7.GRUP
Ergazi GSK – Büyükkonuk SD, 2 – 0
Kumyalı SK – Bafra SK, 1 – 1
Mehmetçik TÇBSK – Yedikonuk, 0 – 10