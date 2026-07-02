2026 Apexmasters Türkiye Drift Şampiyonası, Spor Toto, Power App ve HT Spor katkılarıyla Drift Otomobil Spor Kulübü tarafından TOSFED İstanbul Park’ta düzenlenen üçüncü yarış ile devam etti. Geçtiğimiz hafta sonu yapılan yarışta pilotlar kapı kapıya mücadeleleriyle nefes kestiler. Yaklaşık 18bin kişilik izleyici kitlesi tarafından ilgi ve heyecanla takip edilen yarışta 16 pilot mücadele etti.

ÜLKEMİZİN BAŞARILI GENÇ PİLOTU RÜZGAR OKMAN YARIŞA DAMGA VURDU

Henüz 13 yaşında olan Rüzgar, tarih yazmaya devam etti. Sezonun ilk yarışını kazanan Rüzgar ikinci yarışta mekanik arıza yaşamıştı. Geçtiğimiz hafta sonu yapılan yarışta da zirvede yer alan rüzgar 3’te 2 yaparak önemli bir başarı yakaladı. Sıralamalarda 94 puan alarak ikinci sırada yer alan Rüzgar rakiplerini tek tek eleyip finale 2022 Türkiye Drift Şampiyonunu Çağlar Küçükdumlu ile kaldı. Sezonun ilk yarışında olduğu gibi yine Küçükdumlu’yu elemeyi başaran Rüzgar şampiyonada ikinci sıraya yerleşti.

Türkiye Drift Şampiyonası Sonuçlar

1. Rüzgar Okman

2. Çağlar Küçükdumlu

3. Abdullah Bostan

TOSFED Drift Kupası Klasmanı

1. Durali Bostan

2. Mert Gırgırlar

3. Serdar Nartak