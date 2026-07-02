Süper Lig ekibi C. Bazaar Gençlik Gücü’nün ilk şampiyonluğunda önemli paya sahip olan isimlerden olan Semih Ünaldı, kulübü Değirmenlik’ten bonservisli olarak transfer edildi.

Semih Ünaldı’nın transferiyle ilgili kulüpten şu açıklama yapıldı:

“Geçtiğimiz sezon yaşadığımız iki kupalı tarihi başarıda önemli katkılar sağlayan, sezon başında Değirmenlik SK’den opsiyonlu kiralık olarak kadromuza kattığımız Semih Ünaldı’nın satın alma opsiyonu kullanılmış ve oyuncunun bonservisi kulübümüz tarafından alınmıştır.

Sahadaki mücadelesi, karakteri ve takımımıza kattığı değerle kısa sürede camiamızın önemli bir parçası haline gelen Semih’e, yeşil-beyaz formamız altında nice başarılar diliyoruz.

Ailemize kalıcı olarak hoş geldin Semih Ünaldı”