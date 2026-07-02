Larnaka Gençler Birliği, 2026-2027 sezonu öncesinde bir süre önce başlattığı iç transfer çalışmalarını tamamlama aşamasına geldi.

Kulüp yönetimi, iç transfer görüşmeleri kapsamında önemli isimler Bülent Tur, Galip Orçan İsmail Osum ve Mehmet Efe Ertürk ile de yeniden anlaşma sağladı. Tarafların anlaşmaya varmasıyla birlikte dört genç ve gelecek vadeden oyuncu, 2026-2027 sezonunda da Larnaka Gençler Birliği forması giymeye devam edecek.

Daha önce kadrosundaki önemli isimlerle sözleşme yenileyen Larnaka Gençler Birliği, Bülent Tur, Galip Orçan, İsmail Osum ve Mehmet Efe Ertürk'ün de takımda kalmasıyla iç transfer çalışmalarını büyük ölçüde tamamlamaya yaklaşmış oldu.