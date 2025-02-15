Stat: Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı
Hakemler: İsmail Ercan, Rüya Sakallı, Yusuf Bakar
Yeniboğaziçi: Emre, Ali, İsmail(Süleyman), Fevzi(Ramadan (Hüseyin), Enes, Hasan(Eli Amir), Ömer, Mustafa, Serhat, Kenan, İbrahim.
M. Hacıali Yılmazköy: Hüseyin, Salih, Menteş, Ersal, Özner, Mehmet (Çağdaş), Taner, Onur, Taner, Yunus(Zafer Emre), Abdülkadir(MehmetDülkadir)
Goller: Dk. 58 Onur, Dk. 61 Abdülkadir, Dk. 90 Mehmet Dülkadir (M. H Yılmazköy)
K.Kart: 55 Mustafa(Yeniboğaziçi)
İbrahim DALOĞLU
Aksa 1. Ligin 19. Haftasının önemli maçında play-off hattındaki Yeniboğaziçi ile play-out hattından uzaklaşmak isteyen M.Hacıali Yılmazköy arasındaki zorlu mücadelede kazanan ikinci devrede bulduğu gollerle 3 – 0 kazanan konuk Yılmazköy oldu.
Dk.35 Sol kanattan gelişen Yılmazköy atağında Yunus’un ortasında arka direkte boş pozisyonda topla buluşan Süleyman’ın bekletmeden şutunda top yandan auta gitti.
Dk.38 Yılmazköy’ün kazandığı serbest vuruşu kullanan Yunus’un 30 metreden şutunda kaleci Emre topu son anda kornere çeldi.
Dk.46 Yılmazköy atağında Taner’in Yeniboğaziçi ceza alanına yaptığı ortada kaleciden önce topa Abdülkadir ayak koydu ancak ağlara giden topu İsmail çizgiden uzaklaştırdı.
Dk. 58 Yılmazköy’ün kazandığı kornerde yapılan ortada Yeniboğaziçi defansından seken topla buluşan Onur’un gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu.0-1
Dk. 61 Yeniboğaziçi’nin kullandığı serbest vuruşta dönen topu İsmail kontrol etmek isterken kaptırdı. Topla orta alanda buluşan Süleyman sağ kanatta boşta olan Abdülkadir’i gördü. Kaleyi boşaltan Emre’den önce Abdülkadir topu kurtararak boş kaleye gönderdi. 0-2
Dk.63 Yeniboğaziçi atağında Ömer’in pasıyla Yılmazköy ceza sahasında topla buluşan Kenan’ın vuruşunda kaleci Hüseyin topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.
Dk.67 Yeniboğaziçi atağında Serhat’ın ortasında altı pas üzerinde Ömer’in kafa vuruşunda top üst direkten oyuna döndü.
Dk.90 Yılmazköy atağında Süleyman’ın pasıyla Yeniboğaziçi ceza sahası önünde topla buluşan Musa defans arkasına koşan Mehmet Dülkadir’i topla buluşturdu. Mehmet’in plasesinde top köşeden ağlara gitti. 0-3
Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç Yeniboğaziçi 0 – Yılmazköy 3 şeklinde tamamlandı. Bu sonuçla Yeniboğaziçi 30 puanda kalırken, Yılmazköy puanını 27 yaptı.