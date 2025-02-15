Stadyum: Gönyeli Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Hakan Gök, Emirhan Yılmaz

Gönyeli: Remzi, Ahmet Can (70.Dk Arseven), Azat (16.Dk Ahmet Aksoy), Bayram, Mahmut (57.Dk Yusuf Elma), Hasan Kanlı, Berkem, Razak, Malle, Doukara, İbrahim Çıdamlı

Değirmenlik: Mehmet Özeralp, Adil (85.Dk Barkın), Emirhan, Yakup, Semih (70.Dk Sertan), Hasan Ulukök, Aminu (80.Dk Halil Uçar), Hüseyin Deynekli, Ünal, Debouto, Mustafa Vardi

Goller: 41,60 ve 86.Dk Hüseyin Deynekli, 48.Dk Semih , 84.Dk Sertan (Değirmenlik)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Ligde Süleyman Göktaş Sezonunda 19. Hafta maçında Gönyeli SK, Değirmenlik SK’yı konuk etti.

Gönyeli Stadında oynanan Gönyeli SK – Değirmenlik SK maçını Fehim Dayı yönetti.

6.Dk: Değirmenlik atağında savunma arkasına sarkan Hüseyin Deynekli sağdan ceza alanına girdi ve kaleci Remzi’den sıyrılıp vuruşunu yaptı ancak savunmada Mahmut araya girerek topu kornere atmayı başardı.

7.Dk: Değirmenlik savunmasında Vardi topu kaybedince topa sahip olan Doukara pasını gerideki Ahmet Can’a aktardı. Onun vuruşunda top üstten dışarıya gitti.

27.Dk: Değirmenlik atağında Aminu sağdan çalımlarla ceza alanına girdi ve arka direkteki Debouto’ya topu havadan gönderdi. Debouto’nun kafa vuruşunda top dışarıya gitti.

41.Dk: Değirmenlik atağında topla buluşan Hüseyin Deynekli sağdan ceza alanına girdi ve vuruşunda topu filelere gönderdi. Gönyeli 0-1 Değirmenlik

48.Dk: Gönyeli savunmasında Hasan Kanlı’nın kaptırdığı topu alan Aminu geriden bindiren Semih’i topla buluşturdu ve Semih uzaktan şutunda topu filelere gönderdi. Gönyeli 0-2 Değirmenlik

58.Dk: Gönyeli atağında İbrahim Çıdamlı soldan topu ceza alanına ortaladı. Malle’nin kafa vuruşunda top dışarıya gitti.

60.Dk: Gönyeli savunmasında Yusuf’un hatasında Değirmenlik topu kazandı. Semih’in soldan ortasında arka direkte topu alan Hüseyin Deynekli vuruşunda topu filelere gönderdi. Gönyeli 0-3 Değirmenlik

72.Dk: Gönyeli atağında İbrahim Çıdamlı’nın pasıyla savunma arkasına sarktı. Malle pasını Doukara’ya aktardı. Doukara’nın vuruşunda top az farkla dışarıya gitti.

82.Dk: Değirmenlik atağında Hüseyin Deynekli’nin pasıyla ceza alanı içerisinde topla buluşan Debouto müsait pozisyonda vuruşunu yaptı ancak kaleci Remzi gole izin vermedi.

84.Dk: Değirmenlik atağında Yakup’un pasıyla ceza alanı içerisinde topla buluşan Sertan’ın vuruşunda top direğin içine çarparak filelere gitti. Gönyeli 0-4 Değirmenlik

86.Dk: Değirmenlik atağında Sertan sağdan ceza alanına girdi ve pasını Hüseyin Deynekli’ye aktardı. Deynekli’nin vuruşunda top filelere gitti. Gönyeli 0-5 Değirmenlik