Stadyum: Gönyeli Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Hakan Gök, Emirhan Yılmaz

Gönyeli: Remzi, Ahmet Can (70.Dk Arseven), Azat (16.Dk Ahmet Aksoy), Bayram, Mahmut (57.Dk Yusuf Elma), Hasan Kanlı, Berkem, Razak, Malle, Doukara, İbrahim Çıdamlı

Değirmenlik: Mehmet Özeralp, Adil (85.Dk Barkın), Emirhan, Yakup, Semih (70.Dk Sertan), Hasan Ulukök, Aminu (80.Dk Halil Uçar), Hüseyin Deynekli, Ünal, Debouto, Mustafa Vardi

Goller: 41,60 ve 86.Dk Hüseyin Deynekli, 48.Dk Semih , 84.Dk Sertan (Değirmenlik)

Gönyeli Değirmenlik

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Ligde Süleyman Göktaş Sezonunda 19. Hafta maçında Gönyeli SK, Değirmenlik SK’yı konuk etti.

Gönyeli Stadında oynanan Gönyeli SK – Değirmenlik SK maçını Fehim Dayı yönetti.

6.Dk:  Değirmenlik atağında savunma arkasına sarkan Hüseyin Deynekli sağdan ceza alanına girdi ve kaleci Remzi’den sıyrılıp vuruşunu yaptı ancak savunmada Mahmut araya girerek topu kornere atmayı başardı.

7.Dk:  Değirmenlik savunmasında Vardi topu kaybedince topa sahip olan Doukara pasını gerideki Ahmet Can’a aktardı. Onun vuruşunda top üstten dışarıya gitti. 

27.Dk:  Değirmenlik atağında Aminu sağdan çalımlarla ceza alanına girdi ve arka direkteki Debouto’ya topu havadan gönderdi. Debouto’nun kafa vuruşunda top dışarıya gitti.

41.Dk:  Değirmenlik atağında topla buluşan Hüseyin Deynekli sağdan ceza alanına girdi ve vuruşunda topu filelere gönderdi.  Gönyeli 0-1 Değirmenlik

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48.Dk:  Gönyeli savunmasında Hasan Kanlı’nın kaptırdığı topu alan Aminu geriden bindiren Semih’i topla buluşturdu ve Semih uzaktan şutunda topu filelere gönderdi. Gönyeli 0-2 Değirmenlik

58.Dk:  Gönyeli atağında İbrahim Çıdamlı soldan topu ceza alanına ortaladı. Malle’nin kafa vuruşunda top dışarıya gitti.

60.Dk:  Gönyeli savunmasında Yusuf’un hatasında Değirmenlik topu kazandı. Semih’in soldan ortasında arka direkte topu alan Hüseyin Deynekli vuruşunda topu filelere gönderdi.  Gönyeli 0-3 Değirmenlik

72.Dk:  Gönyeli atağında İbrahim Çıdamlı’nın pasıyla savunma arkasına sarktı. Malle pasını Doukara’ya aktardı. Doukara’nın vuruşunda top az farkla dışarıya gitti.

82.Dk:  Değirmenlik atağında Hüseyin Deynekli’nin pasıyla ceza alanı içerisinde topla buluşan Debouto müsait pozisyonda vuruşunu yaptı ancak kaleci Remzi gole izin vermedi.

84.Dk:  Değirmenlik atağında Yakup’un pasıyla ceza alanı içerisinde topla buluşan Sertan’ın vuruşunda top direğin içine çarparak filelere gitti. Gönyeli 0-4  Değirmenlik

86.Dk:  Değirmenlik atağında Sertan sağdan ceza alanına girdi ve pasını Hüseyin Deynekli’ye aktardı. Deynekli’nin vuruşunda top filelere gitti. Gönyeli 0-5  Değirmenlik