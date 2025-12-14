Stat: Mustafa Üçöz Stadı

Hakemler: Mustafa Torun, Yusuf Bakar, Mert Aksu

M.Hacıali Yılmazköy: Fatih Dilik, Özner Zaifoğlu, Menteş Mertkaya, Ersal Hafız, Süleyman Şeb, Alp Gazi Emirkanı, Yunus Emre, Hasan Çakır, Emre Çam, Sinan Uzun, Erol Atasay

Hamitköy: Nedim Ateş, İbrahim Kaba, İsmail Aslan, Sinan Dere, Oğuz Ottaş, Berkay Kabakcı, Ahmet Oduncuoğlu, Mustafa Sevim, Yusuf Elma, Hasan Karahüseyin, Ersan Öztürk

Goller: Dk 4 Sinan Uzun, Dk 45 ve 57 Yunus Emre Bal, Dk 47 (Pen) Süleyman Şeb, Dk 63 Menteş Mertkaya (Yılmazköy) Dk 13 Berkay Kabakcı, Dk 59 (KK) Menteş Mertkaya (Hamitköy)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Birinci Lig’de 13. hafta maçında Yılmazköy, Hamitköy’ü konuk etti. Mustafa Üçöz Stadında oynanan Yılmazköy – Hamitköy maçını Mustafa Çukur yönetti. Hareketli başlayan maçta Yılmazköy 4’te Sinan ile 1 – 0 öne geçerken, Hamitköy 13’te Berkay ile skoru dengeledi. 1 – 1 İlk devrenin son anlarında Yunus Emre frikikten takımını yeniden öne geçirdi. 2 – 1

İkinci devreye Yılmazköy oldukça hızlı başlarken, penaltıdan Süleyman Şeb ve Yunus Emre ile 57’de skoru 4 – 1 yaptı. Menteş’in 59’da kendi kalesine attığı golle skor 4 – 2 olurken, Menteş 63’te bu kez rakip kaleye gol attı. 5 – 2

