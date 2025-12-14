Stat: Mustafa Üçöz Stadı

Hakemler: Mustafa Torun, Yusuf Bakar, Mert Aksu

M.Hacıali Yılmazköy: Fatih Dilik, Özner Zaifoğlu, Menteş Mertkaya, Ersal Hafız, Süleyman Şeb, Alp Gazi Emirkanı, Yunus Emre, Hasan Çakır, Emre Çam, Sinan Uzun, Erol Atasay

Geçitkale – Baf maçı 90+4. dakikada tatil edildi
Hamitköy: Nedim Ateş, İbrahim Kaba, İsmail Aslan, Sinan Dere, Oğuz Ottaş, Berkay Kabakcı, Ahmet Oduncuoğlu, Mustafa Sevim, Yusuf Elma, Hasan Karahüseyin, Ersan Öztürk

Goller: Dk 4 Sinan Uzun, Dk 45 ve 57 Yunus Emre Bal, Dk 47 (Pen) Süleyman Şeb, Dk 63 Menteş Mertkaya (Yılmazköy) Dk 13 Berkay Kabakcı, Dk 59 (KK) Menteş Mertkaya (Hamitköy)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Birinci Lig’de 13. hafta maçında Yılmazköy, Hamitköy’ü konuk etti. Mustafa Üçöz Stadında oynanan Yılmazköy – Hamitköy maçını Mustafa Çukur yönetti. Hareketli başlayan maçta Yılmazköy 4’te Sinan ile 1 – 0 öne geçerken, Hamitköy 13’te Berkay ile skoru dengeledi. 1 – 1 İlk devrenin son anlarında Yunus Emre frikikten takımını yeniden öne geçirdi. 2 – 1

İkinci devreye Yılmazköy oldukça hızlı başlarken, penaltıdan Süleyman Şeb ve Yunus Emre ile 57’de skoru 4 – 1 yaptı. Menteş’in 59’da kendi kalesine attığı golle skor 4 – 2 olurken, Menteş 63’te bu kez rakip kaleye gol attı. 5 – 2

AKSA 1.Lig Puan Tablosu

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

Baf Ülkü Yurdu

12

8

2

2

26

14

12

26

2.

Atoll Kozanköy KSK

13

8

2

3

21

14

7

26

3.

Aslanköy GSD

13

7

4

2

25

8

17

25

4.

Lapta TBSK

13

6

5

2

14

5

9

23

5.

DND L. Gençler Birliği SK

13

6

4

3

27

17

10

22

6.

M. Hacıali Yılmazköy SK

13

6

3

4

17

19

-2

21

7.

Düzkaya KOSK

13

5

5

3

25

16

9

20

8.

Maraş GSK

13

6

2

5

28

21

7

20

9.

Değirmenlik SK

13

5

3

5

19

17

2

18

10.

Türk Ocağı Limasol SK

13

4

3

6

13

24

-11

15

11.

Göçmenköy İYSK

13

4

1

8

17

23

-6

13

12.

Binatlı YSK

13

2

6

5

15

18

-3

12

13.

Yalova SK

13

2

6

5

10

16

-6

12

14.

Serveroğlu Geçitkale GSK

12

3

2

7

12

21

-9

11

15.

Hamitköy ŞHSK

13

3

2

8

16

29

-13

11

16.

Kaplıca Karadeniz 61 SK

13

3

0

10

13

36

-23

9