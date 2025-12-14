AKSA SÜPER LİG

Gönyeli – Mesarya: 0 – 3

Yeniboğaziçi – Esentepe: 1 – 2

Cihangir – Mormenekşe : 6 – 0

Karşıyaka – Doğan T. Birliği: 1 – 1

Çetinkaya – Dumlupınar: 4 – 0

Mağusa T. Gücü – Yenicami: 1 – 0

K. Kaymaklı – Lefke: 1 – 0

A. Yeşilova – C.B. Gençlik Gücü: 0 – 2

AKSA BİRİNCİ LİG

S. Geçitkale – Baf Ülkü Yurdu: 1 – 1 (Dk. 90+4 Maç tatil edildi)

Esentepe, alımını aldı
Aslanköy – Maraş: 0 – 1

Binatlı – Düzkaya: 2 – 2

Göçmenköy – DND L.G. Birliği: 2 – 1

Değirmenlik – K. Karadeniz 61: 5 – 0

Lapta – Atoll Kozanköy: 0 – 0

M. H. Yılmazköy – Hamitköy: 5 – 2

Yalova – Türk Ocağı: 0 – 2