AKSA SÜPER LİG
Gönyeli – Mesarya: 0 – 3
Yeniboğaziçi – Esentepe: 1 – 2
Cihangir – Mormenekşe : 6 – 0
Karşıyaka – Doğan T. Birliği: 1 – 1
Çetinkaya – Dumlupınar: 4 – 0
Mağusa T. Gücü – Yenicami: 1 – 0
K. Kaymaklı – Lefke: 1 – 0
A. Yeşilova – C.B. Gençlik Gücü: 0 – 2
AKSA BİRİNCİ LİG
S. Geçitkale – Baf Ülkü Yurdu: 1 – 1 (Dk. 90+4 Maç tatil edildi)
Aslanköy – Maraş: 0 – 1
Binatlı – Düzkaya: 2 – 2
Göçmenköy – DND L.G. Birliği: 2 – 1
Değirmenlik – K. Karadeniz 61: 5 – 0
Lapta – Atoll Kozanköy: 0 – 0
M. H. Yılmazköy – Hamitköy: 5 – 2
Yalova – Türk Ocağı: 0 – 2