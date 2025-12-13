Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Hesap.com Antalyaspor'a konuk oldu.

Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleye iyi başlayan konuk Galatasaray, Leroy Sane'nin 7. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Sarı-kırmızlı ekip, 11. dakikada Roland Sallai ile farkı 2'ye çıkardı: 0-2

Müsabakanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, 56. dakikada Nijeryalı yıldız golcüsü Victor Osimhen ile farkı 3'e çıkardı: 0-3

Ev sahibi Antalyaspor 69. dakikada Sander van de Streek ile farkı 2'ye indirdi: 1-3

Maçın skorunu 90+3'te ikinci yarıda oyuna giren Mauro Icardi belirledi: 1-4

2 maçlık aradan sonra deplasmandan galibiyetle dönen Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, puanını 39 çıkararak liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızlı ekip, maç fazlasıyla en yakın takipçisi Trabzonspor ile arasındaki puan farkını da 5 yükseltti.

Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Antalyaspor ise 15 puanda kaldı.

Bu arada Galatasaray'da Osimhen gördüğü sarı kartla Kasımpaşa maçında cezalı duruma düştü. Nijeryalı futbolcu, Afrika Kupası'nda olacağı için Kasımpaşa maçının kadrosunda yer almayacaktı.