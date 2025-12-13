Yer: Göçmenköy Stadı

Hakemler: İsmail Ercan, Emre Çevikdal, Yalçın Kabacıklı, Mustafa Torun

Göçmenköy: Eren, Eran, Mevlüt, Mehmet, Berkay, Efe, Arda, Erce, Halil, İzder, Mehmet

DND Larnaka Gençlerbirliği: Hamit, Erkal, Bülent, Ozan, Bartu, İsmail, Mehmet Ali, Yalçın, Erol, Galip, Mustafa

Goller: 52’Halil Turan, 90’Mehmet Yapıcıel (Göçmenköy), 64’Bülent Tur (DND Larnaka Gençlerbirliği)

AKSA 1.Lig 13.hafta karşılaşmasında Göçmenköy ile DND Larnaka Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Göçmenköy Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Göçmenköy 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci devreye Göçmenköy etkili başladı ve 52.dakikada Halil Turan’ın golüyle 1-0 öne geçti. 64.dakikada Bülent Tur, DND Larnaka G.Birliği adına beraberlik golünü attı. 1-1’den sonra her iki takım da iyi mücadele gösterirken, Göçmenköy 90.dakikada Mehmet Yapıcıel’in golü ile 2-1 öne geçti. Maç da az sonra bu skorla tamamlandı.