Hentbol Federasyonu tarafından Hentbol Liglerinde cumartesi günü oynanan 3 karşılaşmada kadınlarda Ozanköy – Esentepe, Şahlan – DİGEM takımları karşılaşırken, erkeklerde UKÜ – Levent karşı karşıya geldi.

Gündüz bölümünde oynanan erkekler mücadelesinde CIU Arena’da UKÜ ile Levent karşılaştı. Tempolu ve bol gollü karşılaşmanın ardından gülen taraf 62-52’lik skorla UKÜ takımı oldu.

Kadınlar karşılaşmalarında ise Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda 2 karşılaşma oynandı. Günün ilk karşılaşmasında Esentepe ile Ozanköy karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna rahat bir oyun sergileyen Esentepe sahadan 41-18 galibiyetle ayrılırken, günün ikinci karşılaşmasında DİGEM çekişmeli geçen karşılaşmanın ardından Şahlan’ı 32-30 mağlup etti.