STAT: Gönyeli Stadı

HAKEMLER: Tufan Çerçioğlu, Abdulkadir Karadağ, Ahmet Yenilmez

GÖNYELİ: Ege, Jamiu Arowolo (Dk.85 Dennis), Hasan, Mustafa (Dk.58 Ahmet), Ulaş, Arseven, (Dk.74 Mert), Kane Daman(Dk.74 Ömer), Mehmet Akif, Ege (Dk.58 Bayram Anday), Mikail, Richard Zumah.

MESARYA: Ercan, Oka, İbrahim, (Dk.80 Ömer), Yusuf Altıner, Tugay, Tacettin, Miracle Nwaorisa (Dk.90 Eren), Ousman Sillah, Çağlar (Dk.75 Yunus), Tony Obia, Mustafa (Dk.90 Ozan)

GOLLER: Dk.10 ve Dk.70 Miracle Nwaorisa Dk.55 Tacettin Köse (P) (Mesarya)

KIRMIZI KARTLAR: Dk.54 Hasan Sedatgil Dk.90 Mikail Sivri (Gönyeli) Dk.85 Okan Göktürk (Mesarya)

AKSA Süper Lig’in 13’üncü haftasında Gönyeli’nin konuğu Mesarya, mücadeleyi 3-0 kazandı ve sezonun ilk galibiyetini aldı. Gönyeli’de oynanan maçta konuk ekibin golleri 10 ve 70’inci dakikalarda Miracle, 55’inci dakikada da penaltı atışından Tacettin Köse kaydetti. Karşılaşmada 2 Gönyeli, 1 de Mesarya’da kırmızı kart çıkması dikkat çekti. Ev sahibi ekipte 54’üncü dakikada Hasan Sedatgil, 90’ıncı dakikada Mikail Sivri, Mesarya’da da 85’inci dakikada Okan Göktürk kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Mesarya bu maçla birlikte ilk galibiyetini elde ederken puanını 5’e yükseltti, Gönyeli ise evinde aldığı mağlubiyet sonrasında 13 puanda kaldı.

Gönyeli gelecek hafta Lefke’nin konuğu olacak, Mesarya da Yeniboğaziçi’ni konuk edecek.