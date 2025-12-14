Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuk etti.
6 gole ve 1 kırmızı karta sahne olan dev mücadele 3-3 beraberlikle sona erdi.
Trabzonspor'un gollerini Ernest Muçi, Christ Oulai ve Zubkov kaydetti.
Beşiktaş'ın golleri ise Abraham ve (2) Vaclav Cerny'den geldi.
Siyah beyazlılarda maçın 38. dakikasında El Bilal Toure kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla Trabzonspor 35, Beşiktaş ise 26'ya çıkardı.
5. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına giren Augusto'nun şutunda, kaleci Ersin Destanoğlu topun sahibi oldu.
16. dakikada Ndidi'nin ceza sahası dışından şutunda kaleci Onana, kendine doğru gelen topu kontrol etti.
18. dakikada Beşiktaş, golü buldu. Sağ taraftan Rashica'nın ortasında, savunmada Serdar Saatçı'nın havalandırdığı topu Toure, omzuyla Abraham'a indirdi. Bu futbolcu da altıpas çizgisinin hemen gerisinden ayağının içiyle meşin yuvarlağı kaleci Onana'nın üzerinden filelere yolladı: 0-1
22. dakikada Beşiktaş, farkı 2'ye çıkardı. Toure'nin pasında, ceza alanı sağ çaprazında Cerny'in yerden şutunda top kaleci Onana'nın solundan filelere gitti: 0-2
25. dakikada Trabzonspor, farkı 1'e indirdi. Zubkov'un sağdan ortasın, savunmada Paulista'nın kafa ile uzaklaştırmak istediği topu ceza yayı üzerinden Muçi, şık bir vuruşla kaleci Ersin Destanoğlu'nun solundan filelerle buluşturdu: 1-2
31. dakikada Beşiktaş, farkı tekrar 2'ye çıkardı. Rasciha'nın ceza alanı sağ tarafında pasında, Cerny, meşin yuvarlağı uygun durumda filelere yollayarak kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti: 1-3
38. dakikada Video Yardımcı Hakem'in (VAR) uyarısıyla Ozan Tufan'ın aşil tendonuna basan Toure, kırmızı kart gördü.
45+4. dakikada kaleci Onana'nın öne çıktığını gören Orkun Kökçü'nün uzaktan şutunda top üst ağlarda kaldı.
63. dakikada Zubkov'un şutu savunmaya da çarparak kaleciyi yanılttı ve köşeden ağlara gitti.
84. dakikada Zubkov ceza sahasının girişinde yerden şık vuruşuyla köşeyi ve ağları buldu.