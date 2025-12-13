Stat: Geçitkale Günay Stadı

Hakemler: Zekai Töre, Ali Eren Orçan, Merve Ateş

Geçitkale: Salih, Baran Bilgi, Yarkın, Berat, Oğuzhan, Yekta, Rifat, Mehmet, Baran Derin, İrfan Boşnak.

Baf Ülkü Yurdu: Erdoğan, Azat, Mustafa, Aşkın, Ahmet Kılıç, Yusuf, Malik, Ahmet Hatay, Hascan, Yağış, Ferhat.

Goller: Dk. 70 Baran Derin (Geçitkale), Dk. 90+3 Ferhat (Baf Ülkü Yurdu)

Aksa 1. Ligin 13. Haftasının önemli karşılaşmalarından olan Geçitkale – Baf Ülkü Yurdu mücadelesi Geçitkale Günay Stadı’nda oynandı.

Zekai Töre’nin orta hakemliğini yaptığı karşılaşmada alt sıralardan uzaklaşmak isteyen ev sahibi Geçitkale, lider Baf Ülkü Yurdu karşısında öne geçtiği maçın uzatma anlarında yediği gol sonrasında Geçitkale’den İrfan Boşnak’ın hakeme sözlü ve fiziki saldırı yaptığı gerekçesiyle maç tatil edildi.

Karşılaşmanın ilk devresinde her iki takımında istekli oynamasına karşın pozisyon üretememesi sonucunda ilk devre 0 – 0 tamamlandı.

İkinci devreye daha iyi başlayan ev sahibi Geçitkale 70. Dakikada genç golcüsü Baran Derin’in ayağından bulduğu golle 1 – 0 öne geçti.

Karşılaşmanın normal süresi 1 – 0 Geçitkale’nin üstünlüğünde geçilirken, 8 dakikalık uzatma gösterildi.

90 + 3. Dakikada Geçitkale atağında İrfan Boşnak’a atılan topa hamle yapan Baf defansının müdahalesiyle yerde kalan İrfan Boşnak faul beklerken hakem Zekai Töre oyunu devam ettirdi ve gelişen Baf Ülkü Yurdu atağında Geçitkale ceza alanında topla buluşan Ferhat topu ağlara göndererek skoru 1 – 1 yaptı.

Bu gol sonrası Geçitkale futbolcusu İrfan Boşnak koşarak hakemin yanına gittiği anda hakem Zekai Töre’den direk kırmızı kart görmesi sonrasında hakemin üzerine yürüyerek göğsüyle hakemi itti ve hakem Zekai Töre yere düşmesi sonrasında araya giren futbolcular ile polis eşliğinde soyunma odasına gitti.

Töre daha sonra 4. Hakem Ali Özer’e burnunun kırık olduğunu bildirerek maç tatil ettiğini açıkladı. Karşılaşmanın sonucunu Futbol Federasyonu açıklayacak.