Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, kent genelinde çeşitli nedenlerle yıkılan ya da sökülen yapıların olduğu gibi bırakılmasından duydukları rahatsızlığı dile getirdiler.

Vatandaşlarımız, gerek kazalar, gerek tadilat ya da yıkım çalışmaları nedeniyle kaldırılan bina ,duvar, çit, bordür gibi unsurların temizlense bile aylarca o haliyle terk edildiğini belirterek, “Tamam, molozlar kaldırılıyor ama geriye çirkin, eksik ve sahipsiz bir görüntü kalıyor” dediler.

Şehir estetiğini bozan bu tür alanların hem kötü bir izlenim yarattığını hem de sahiplenilmeyen bir kent görüntüsüne yol açtığını vurgulayan vatandaşlarımız, “Bir şey yıkıldıysa yerine yenisi yapılmalı. Yarım işler kente yakışmıyor” diyerek yetkilileri göreve çağırdılar.

