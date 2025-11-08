Stat: Osman Ergün Mehmet Stadı

Hakemler: Zekai Töre, Rüya Sakallı, Cem Öksüzoğluları

Yeniboğaziçi: Atıf, Ali, Daniel Kalu(Ertan), Berat, Enes(Ada), İrfan, Eli Amir, Serhat, Kenan, Ramadan(Burak), Njoya

Alsancak Yeşilova:Aykut, Tamer, Fidelis(Halit), Abdullah, Billy Osman, Gökhan, Mert(Eyyüp), Lawal, Cemal(Mehmet), Vakka, Weston.

Goller: Dk. 26 Kenan(Yeniboğaziçi), Dk. 22 Cemal, Dk. 55 Weston(A. Yeşilova)

Aksa Süper Ligin 8. Haftasının alt sıralarını ilgilendiren önemli karşılaşmasında henüz galibiyeti olmayan Yeniboğaziçi ile alt sıralardan uzaklaşmak isteyen A. Yeşilova karşı karşıya geldi.

Oldukça tempolu geçen ancak pozisyon üretmekte her iki takımında zorlandığı mücadeleden konuk Yeşilova takımı 2 – 1 galip ayrılarak haftalar sonra 3 puanı hanesine yazdırırken Yeniboğaziçi yine galibiyetle tanışamadı.

Karşılaşmaya her iki takımda baskılı başlarken konuk Yeşilova aradığı golü erken buldu.

Dk. 22 Yeşilova’nın kazandığı köşe atışında sol köşeden yapılan ortada arka direkte boşta kalan Cemal Yaşinses’in kafa vuruşunda top üst direğin altına vurarak ağlarla buluştu. 0 – 1

Dk. 26 Hızlı gelişen Yeniboğaziçi atağında Ramadan’un pasıyla defans arkasında sağ kanatta topla buluşan Kenan hızla Yeşilova ceza sahasına girerek kalecinin yanından topu sağ köşeden ağlara gönderdi. 1-1

Dk. 45 Yeniboğaziçi’nin kazandığı serbest vuruşu kullanan Ramadan’ın şutunda kaleci topu köşede kontrol etti.

Dk. 55 Yeşilova takımın orta alanda Mert ile kazandığı topu hızlı oynayan Mert attığı pasla defans arkasında Weston’u topla buluşturdu. Kaleciyi geçen Weston çaprazda topu ağlara gönderdi. 1 – 2

Dk.66 Hızlı çıkan Yeşilova takımında Vakkas’ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Lawal defanstan sıyrılarak şutunda kaleci Atıf topu ayaklarıyla çıkardı.

Dk. 81 Yeniboğaziçi atağında Irfan’ın pasıyla Yeşilova ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Burak’ın şutunda kaleci Aykut’tan seken topla buluşan Njoya’nın vuruşunda kaleci yine gole izin vermedi.

Dk. 90 Yeniboğaziçi’nin kazandığı serbest vuruşta ceza sahasına yapılan ortada defanstan seken topla buluşan Ali’nin şutunda top üst direkten auta gitti.

Geriye kalan dakikalarda Yeniboğaziçi’nin çabası gol getirmedi ve maç 2- 1 Yeşilova üstünlüğünde tamamlandı.