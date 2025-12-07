Stat: Geçitkale Günay Stadı

Hakemler: Cenk Aras Özfutu, Özal Çağlayan, Emir Turalı

Geçitkale: Salih, Baran Bilgi, Yarkın, Deniz(İsmail), Ali Atıcı(Ali Elmas), Rifat, Berat, Oğuzhan, İrfan(Arif), Yekta, Baran Derin.

M. H. Yılmazköy: Fatih, Menteş, Ersal, Özner(Mehmet), Alp Gazi(Mustafa), Çağdaş, Emre, Yunus, Hasan, Ediz(Tahir), Sinan.

Goller: Dk. 34 Baran Derin, Dk. 55 Deniz ve Dk.57 Berat (Geçitkale)

Aksa 1. Ligin 12. Haftasında hedefleri farklı iki takım olan Serveroğlu Geçitkale ile M. Hacıali Yılmazköy, Geçitkale Stadı’nda karşı karşıya geldiler.

Ev sahibi Geçitkale konuk ettiği Yılmazköy’ü ilk devre ve 2. Devrede bulduğu gollerle 3 – 0 mağlup ederek bu sezon evinde 2. Galibiyetini alarak dibden kurulma adına önemli3 puanı hanesine yazdırdı.

İlk devre karşılıklı ataklarla başlarken gol pozisyonu üretmekte her iki takımda zorlandı.

Dk. 34 Hızlı gelişen Geçitkale atağında Rifat’ın pasıyla Yılmazköy ceza sahası önünde topla buluşan Baran Derin güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 1 – 0 yaptı.

İlk devrede bu skorla tamamlandı.

Dk: 55 Geçitkale atağında sol kanattan atağa çıkan Deniz ile Berat verkaçı sonrasında Deniz Yılmazköy ceza sahasına girerek dar açıdan topu kalecinin altından topu ağlara gönderdi. 2 – 0

Dk. 57 Geçitkale’nin sağ kanattan gelişen atağında Rifat’ın pasıyla Yılmazköy ceza sahası önünde topla buluşan Berat dönerek sert şutunda top köşeden ağlara gitti. 3-0

Dk.70 Yılmazköy atağında Geçitkale ceza sahası önünde topla buluşan Mustafa önünü boşaltarak şutunda kaleci Salih topu kornere çeldi.

Dk. 85 Geçitkale atağında sağdan 18 son çizgiye inerek geriye kestiği topla buluşan Baran sert şutunda top üstten auta gitti.