Stat: Osman Ergün Mehmet Stadı

Hakemler: Şakir Azizoğlu, Hasan Baldan, Serdar Gürpınar

Yeniboğaziçi: Emre, Mehmet Enes (Dk 84 Berat), Daniel Kalu, Ali Özay, Anthony Uzodimma, Eli Amir (Dk 88 Ada), İrfan, Osman (Dk 84 Ahmet), Kenan, Ertan (Dk 73 Ertan), Muhammed Njoya

Gönyeli: Ege Kekeşzade, Hasan, Jamiu Arowole, Mustafa, Ulaş, Mikail (Dk 80 Mert), Mehmet, Kane Daman (Dk 46 Necati), Ahmet, (Dk 46 Bayram), Ege Uçar, Richard Zumah

Goller: Dk 43 Ali Özay, Dk 76 Muhammed Njoya (Yeniboğaziçi)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig'de 12. Hafta maçında Yeniboğaziçi, Gönyeli’yi konuk etti.

Osman Ergün Mehmet Stadında oynanan Yeniboğaziçi – Gönyeli maçını Şakir Azizoğlu yönetti.

Dk 10 Yeniboğaziçi atağında Eli Amir (Elay) ceza sahası dışından sert vururken, kaleci Ege son anda topu kornere çeldi.

Dk 21 Gönyeli atağında Ulaş’ın ortasında Richard’ın kalabalık arasından vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

Dk 43 Yeniboğaziçi atağında Mehmet Enes’in sağdan ortasında savunmadan ileri çıkan Ali Özay’ın plâsesinde top ağlara gitti. 1 – 0

Dk 50 İkinci yarıya baskılı başlayan Gönyeli'nin atağında, Yeniboğaziçi savunmasının hatasında, Necati’nin pasında Zumah uygun durumda topu dışarı attı.

Dk 76 Kalu’nun boş durumdaki Kenan'a verdiği pasta Kenan topu taşıyıp, Njoya'ya topu çıkardı. Njoya’nın plâsesinde top ağlara gitti. 2 – 0

Dk 84 Gönyeli atağında Necati’nin soldan ortasında Arewolo'nun 6 pastan vuruşunda kaleci Emre topu mükemmel bir refleksle çıkardı.

Dk 90+4 Yeniboğaziçi kontratağında Kenan'ın ara pasında Ada, ceza alanında Mehmet'in müdahalesiyle yerde kaldı. Şakir Azizoğlu tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vurulunda Burak'ın yerden köşeye giden vuruşunu kaleci Ege çıkardı.

Alt sıraları çok yakından ilgilendiren karşılaşmayı 2 – 0'lık galibiyetle tamamlayan Yeniboğaziçi ligdeki ilk galibiyetini alırken, haftayı 15. sırada tamamlamasına rağmen puanını da 6'ya çıkararak umutlandı. Gönyeli ise 13 puanda kalıp, 13. sıraya geriledi.

AKSA Süper Lig Puan Tablosu

