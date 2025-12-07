Trabzonspor, şampiyonluk yolunda çok kritik bir üç puanı hanesine yazdırdı. Bordo mavililer son haftaların formda ismi Muçi'nin golleriyle Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yendi.

Trabzonspor 46. dakikada Ernest Muçi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı. İkinci yarının 76. dakikasında Muçi kendisinin ve takımının ikinci golünü attı: 0-2.

Bu golden iki dakika sonra ise Karadeniz ekibinden Wagner Pina kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Ev sahibi takım aradığı golü 85'te Dennis'le buldu. Göztepe eksik rakibi karşısında baskısını artırsa da ikinci golü bulamadı ve mücadele Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın son anlarında Göztepe'den Rhaldney kırmızı kart gördü.

Bu sezon evinde ilk kez yenilen Göztepe 26 puanda kalırken yenilmezlik serisini 10 maça çıkaran Trabzonspor puanını 34'e yükseltti. Bordo mavililer, Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftayı iyi değerlendirerek ikinci sıraya yükseldi.