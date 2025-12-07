Stat: Esentepe Erdal Barut Stadı

Hakemler: Ali Özer, Ali Eren Orçan, Burak Yiğit

Esentepe: Ali, Emre, Devran, Osman, Sander Ersoy, Salih, Mehmet Ada, Oladimeji, Benjamin, Lukman Adeshina, Souleyman

Mormenekşe: Mehmet Salih, Fetin, Ertan, Daniel Kehinde, Aziz, Arda, Cafer, Mert, Burak, Cenker, Emre

Goller: Dk 33 ve 53 Souleyman, Dk 40 Devran, Dk 63 Benjamin, Dk 85 Lukman Adeshina

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig'de 12. Hafta maçında Esentepe, Mormenekşe’yi konuk etti.

Erdal Barut Stadında oynanan Esentepe – Mormenekşe maçını Ali Özer yönetti. Ağır hava ve saha şartlarında oynanan maç, baştan sona ev sahibi Esentepe’nin üstünlüğünde geçti. Maça Mormenekşe de atak başlamasına rağmen bir topu direkten dönüp gol olmayınca Esentepe üstünlüğü ele aldı. Karşılaşmanın ilk yarısında ev sahibi ekip 33. dakikada Souleyman, 40'ta ise Devran ile goller buldu. 2 – 0

İkinci yarıda 53’te Devran, 63'te Benjamin ve 85'te Lukman Adeshina 'nın golleri ile Esentepe karşılaşmayı 5 – 0 çok farklı bir skorla kazandı.

(Foto: Richard BEALE)