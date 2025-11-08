Stat: Gönyeli Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Emre Çevikdal, Hasan Baldan

Gönyeli: Ege, Ulaş, Jamiu, Bayram (69.Dk Arseven) , Kane, Mehmet Akif (69.Dk Ege Uçar), Mikail, Zumah, Hasan Sedatgil, Ahmet Aksoy, Necati (69.Dk Dennis)

MTG: Ufuk, Nevzat, Mert (90.Dk Atay), Andy, Furkan, Hüseyin Deynekli, Emre Kuvvetlişahin, Bünyamin, Süleyman Arda (90.Dk Nehir), Doğukan (79.Dk Ali Recai), Traore (74.Dk Mehmet Erol)

Goller: 45+3.Dk Hüseyin Deynekli (MTG)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig'de 8. hafta maçında Gönyeli, Mağusa Türk Gücü’nü konuk etti.

Gönyeli Stadında oynanan Gönyeli – Mağusa Türk Gücü maçını Osman Özpaşa yönetti.

30.Dk Gönyeli atağında savunma arkasına sarkan Necati, kaleci Ufuk ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma bir vuruş denedi ancak top kaleci Ufuk’ta kaldı.

45+3.Dk: MTG atağında Traore sağ kanattan ceza alanına yöneldi ve pasını ceza alanı içerisindeki Mert’e verdi. Mert, geriden bindiren Hüseyin Deynekli’nin önüne topu bıraktı ve Hüseyin vuruşunda topu filelere gönderdi. Gönyeli 0-1 MTG

47.Dk: MTG atağında Traore ceza alanı dışından etkili vurdu ancak top kaleci Ege’den döndü. Dönen topa sol çaprazda Hüseyin Deynekli vurdu fakat Ege bir kez daha gole izin vermedi ve topu kornere çeldi.

55.Dk: MTG kalecisi Ufuk’un uzaklaştıramadığı topu alan Kane’nin vuruşunda top yandan az farkla dışarıya gitti.

59.Dk: Gönyeli atağında Zumah sağdan ceza alanına girdi ve vuruşunu dar açıdan yaptı ancak kaleci Ufuk gole izin vermedi.

65.Dk: Gönyeli atağında Kane soldan hızla rakip yarı alana girdi ve arka direkte bomboş durumdaki Necati’ye topu ortaladı. Necati kötü bir vuruşla topu dışarıya gönderdi.

82.Dk: MTG atağında Hüseyin Deynekli, kaleci Ege ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu aşırttı kaleye doğru gitmekte olan topu Hasan Sedatgil çizgiden çıkartarak mutlak bir golü önledi.

90+2.Dk: MTG atağında Andy’nin pasıyla ceza alanı içerisinde topla buluşan Hüseyin Deynekli’nin şutunda kaleci Ege’nin de müdahalesiyle top direkten geri geldi.

90+5.Dk: MTG atağında Atay kaleci Ege ile karşı karşıya kaldı ve vuruşunu yaptı ancak kaleci Ege topu kurtardı.