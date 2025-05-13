Aksa Süper Lig ekiplerinden Yenicami Spor Kulübü yönetimi devre arasında işbirliği yaparak ev sahibi olduğu maçlarda Altın Patiler Derneği logosu basılmış formayla mücadelesi yanında evinde oynadıkları maçların toplam geliri olan 40.400 TL’yi Altın Patiler’e bağışladı.

Konuyla ilgili Yenicami Kulübü sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı:

“İş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyduğumuz ve bu iş birliğini birlikte hazırladığımız özel formayla taçlandırdığımız Altın Patiler’e bir destek de maç gelirlerimizle sağladık.

Evimizde oynadığımız 3 maçın bilet gelirlerinden 40.400 TL’yi Altın Patiler’e bağışladık.

Ülkemizi paylaştığımız patili dostlarımız için canla başla çalışan Altın Patiler’e desteğimizi sürdüreceğiz”