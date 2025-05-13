Ülkemizde 15 Ekim 2024 tarihinde kurulan Barış Özbek Futbol Okulu, 5 ile 13 yaş aralığındaki çocuklara yönelik futbol eğitimiyle Girne’de faaliyetlerini sürdürüyor. Eğitimler eşliğinde her hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere Girne’de düzenli bir şekilde antrenmanlara devam ediliyor. Okulun kurucusu, Galatasaray, Trabzonspor ve Almanya Bundesliga tecrübesine sahip eski profesyonel futbolcu Barış Özbek, antrenmanları bizzat kendisi yönetiyor. Bunun yanı sıra profesyonel futbolculuk geçmişi bulunan 4 deneyimli antrenör daha eğitim kadrosunda yer alarak antrenmanlarda yer alıyor. Aradan geçen yedi aylık süreç içerisinde toplam 70 öğrenciye eğitim veren okul, yaz dönemi boyunca da faaliyetlerini aralıksız bir şekilde sürdürmeye devam edecek. Barış Özbek Futbol Okulu, çocuklara sadece futbol teknikleri kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda disiplin, takım ruhu ve özgüven gibi değerleri de sahaya taşıyor.

BARIŞ ÖZBEK FUTBOL OKULU OYUNCULARI GALATASARAY ALTYAPISI YOLUNDA

Barış Özbek Futbol Okulu’nda yetişen genç yetenekler, İstanbul’da Galatasaray Spor Kulübü’nün Metin Oktay Tesisleri’nde düzenlenecek altyapı antrenmanlarına katılmak üzere hazırlıklar tamamlanırken, İstanbul yolculuğu da başlıyor. Futbolculuk kariyerinde Galatasaray forması giyen futbolcu Barış Özbek’in kurduğu futbol okulu, genç sporcular için profesyonel futbol dünyasına açılan bir kapı olmayı hedefliyor. Özbek’in kendi deneyimlerinden ilhamla kurduğu bu sistem, çocukların sadece futbol eğitimi almasını değil, aynı zamanda doğru kulüplerle buluşmalarını da sağlıyor.

PROFESYONEL FUTBOL KARİYERİNE HAZIRLAMAK

Futbol okulu yetkilileri yaptıkları açıklamada, “Amacımız, altyapıdan itibaren oyuncular yetiştirerek onları hem Türkiye’de hem Avrupa’da profesyonel futbol kariyerine hazırlamak. Barış Özbek Futbol Okulu olarak, kulüplerle genç yetenekler arasında köprü oluyoruz ve bu köprüyü kurmak bizim en büyük misyonumuz,” ifadelerine yer verdi.