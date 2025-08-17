AKSA Süper Lig'in yeni takımı Yeniboğaziçi genç ve yetenekli isimlere yönelik transfer politikasını sürdürüyor.

Bu doğrultuda Yeniboğaziçi, BTM 2. Lig şampiyonluğu elde eden Akdoğan 'ın başarılı sağ kanat beki Sultan Kıranel'i bonservisli olarak kadrosuna kattı. Yetenekli oyuncu yönetici Osman Ercen nezaretinde imzayı attı.

ŞAMPİYON ELDİVEN DE YENİBOĞAZİÇİ’NDE

Öte yandan yetenekli kaleci Atıf kızılkaya bonservisli bir şekilde ailemize katıldı.

BTM liglerinde gösterdiği üstün performans ile takımı Akdoğan’ın şampiyon olmasında başrol oynayan kaleci Atıf Kızılkaya Yeniboğaziçi Kulübü’yle anlaştı.

Kulüp Başkanı İbrahim Özişleyen ve yöneticilerle bir araya gelen Kızılkaya yeni sezon için el sıkıştı.