Basel Holding 2025 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın 6’ncı ayağı olan 2.Zafer Doğan Anı Rallisi 2 günlük programla yapıldı. Basel Holding’in Şampiyona sponsorluğu ve Sami Doğan Motors’un yarış sponsorluğu yanı sıra, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi, Basel Energy, Polaris, GenPower, GoPro, Limon fatura ödeme platformu, Near East Bank, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, İkas Süpermarket, Aveon Sigorta, Doill, Chagla Car Care, Chagla Food&Drink ve Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu’nun da katkılarıyla hayata geçirilen yarış, 16 Ağustos 2025 Cumartesi akşamı Sami Doğan Motors önünde yapılan seremoni ile başladı. Ardından ekipler NEU Event Park’ta ikili çıkış şeklinde hazırlanan NEU Event Park Seyirci Özel Etabı’nı geçtiler ve ilk günü tamamladılar. İkinci gün oldukça sıcak bir havada Balıkesir ve Meriç bölgesinde geçilen 6 etapla tamamlandı. Rallinin ilk etabında aldıkları liderliği kaptırmayan SD Motors Fina Rally Team ekibi Cevdet Alptürk-Mehmet Çağla ikilisi zafere ulaşmayı başaran ekip oldu. Son etaba ikinci sırada başlayan Sami Doğan-Ahmet Akbıçak ikilisi mekanik arızayla finiş göremezken, gün boyu birbirlerine çok yakın dereceler elde eden Goodyear Racing Team ekibi Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ikilisi ikinci sırada finiş görmeyi başaran ekip oldu. Rallinin üçüncüsü ise istikrarlı bir performans sergileyen Stage Cars Rally Team ekibi Zeki Demirdeş-Barış Kalfaoğlu ikilisi oldu.

Ünver Rüstem Ralli Kupası’nda zafer Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer ikilisinin

Ünver Rüstem 2025 Mahalli Ralli Kupası’nda zafer Bilgimer Rally Team ekibi, Mitsubishi Lancer Evo 9 ile yarışan Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer ikilisinin oldu. İkinci Mitsubishi Lancer Evo 9 ile yarışa İbrahim Damdelen-Ahmet Behlül ikilisi olurken üçüncü Canam Maverick R ile yarışan Tolga Güllü-Gökan Bolatçıoğlu ikilisinin oldu.

Genel klasmanın yanı sıra sınıflarda da birincilik mücadelesi yaşandı.

Balıkesir ve Meriç bölgelerinde hazırlanan 3 etabın ikişer kez geçildiği zorlu rallide 23 ekip start almasına rağmen 12 ekip finişe ulaşabildi. Genel klasmanda dördüncü, Ünver Rüstem Mahalli Ralli Kupası’nda birinci olan Sadık-Buse Bilgimer ikilisi Sınıf 1’de de zirvede yer aldı. İkinci İbrahim Damdelen-Ahmet Behlül ikilisi olurken Cevdet Öcal-Şakir Akaylı ikilisi üçüncü oldu. Sınıf 2 birincisi Oktay-Hüseyin Çocuk ikilisi olurken, Sınıf R birincisi Tolga Güllü-Gökan Bolatçıoğlu ikilisi ve ikinci Erdaş Uçaner-Berke Zeki ikilisi oldu. Sınıf 4’te ise genç pilot Doruk Doğan, İbrahim Kara’nın co-pilotluğunda zafere ulaşmayı başardı. İkinci Mehmet Kaplan-Ümit Koçak ikilisi olurken, üçüncü Remzi Hürkol-Barış Hürkol ikilisi oldu. Kadın Co-pilotlar birincisi Buse Bilgimer, Genç pilot birincisi Doruk Doğan olurken, Genç Co-pilotlar birincisi Buse Bilgimer ve ikincisi Berke Zeki oldu. Master pilotlarda birinci Oktay Çocuk, Co-pilotlarda birinci Barış Kalfaoğlu, ikinci Hüseyin Çocuk ve üçüncü Ahmet Behlül oldu. Yarışın Kahramanı Sami Doğan-Ahmet Akbıçak ikilisi seçilirken, Vahide Çobanoğlu En Centilmen Sporcu özel ödülüne ise Ahmet Özerdem-Kani Avkıran ikilisi ile Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ikilisi seçildi. Yarış sonunda Sami Doğan Motors’da yapılan ödül törenine Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’da katıldı ve ödülleri merhum Zafer Doğan’ın ailesi ile birlikte takdim etti.

Dereceler: