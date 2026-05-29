Avrupa İlaç Endüstrileri ve Dernekleri Federasyonu (EFPIA) tarafından yayımlanan "Hastalar Bekleyemez" araştırması, Güney Kıbrıs'ın yeni ilaçlara erişim konusunda birçok Avrupa ülkesinin gerisinde kaldığını ortaya koydu.

Araştırmaya göre, 2021-2024 yılları arasında Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı ülkelerinde toplam 168 yenilikçi ilaç onay aldı. Avrupa genelinde bu ilaçların ortalama yüzde 45'ine erişim sağlanırken, Güney Kıbrıs'ta hastaların erişebildiği ilaç sayısı 66 ile sınırlı kaldı.

Raporda, Güney Kıbrıs'ın yalnızca ilaç sayısında değil, hastaların tedavilere erişim koşulları açısından da sorun yaşadığı belirtildi. Ülkede erişime açılan ilaçların yüzde 92'sinin özel prosedürlere veya çeşitli kısıtlamalara tabi olduğu kaydedildi.

Kanser tedavilerinde de benzer bir tablo ortaya çıktı. Onaylanan 56 kanser ilacından yalnızca 32'sinin Güney Kıbrıs'ta hastaların kullanımına sunulduğu ifade edildi.

Araştırmayı değerlendiren Kıbrıs Araştırma ve Geliştirme İlaç Şirketleri Birliği (KEFEA), Güney Kıbrıs'ın araştırmaya dahil edilen 36 ülke arasında 21'inci sırada yer aldığını açıkladı. Birlik, sonuçların ilaçların değerlendirilmesi ve hastalara sunulması süreçlerindeki uzun süredir devam eden eksiklikleri ortaya koyduğunu savundu.

Araştırmaya göre, ilaçların Avrupa İlaç Ajansı tarafından onaylanması ile hastaların kullanımına sunulması arasında geçen süre Güney Kıbrıs'ta ortalama 416 gün olarak hesaplandı. Bu süre Avrupa genelindeki 532 günlük ortalamanın altında kalsa da, ilaç çeşitliliği bakımından ülkenin geride kaldığı belirtildi.

EFPIA, Avrupa ülkelerinde yeni ilaçlara erişimde ciddi eşitsizlikler bulunduğunu ve en iyi performans gösteren ülke ile en düşük performans gösteren ülke arasında yüzde 88'e varan fark oluştuğunu açıkladı.

Federasyon, yeni ilaçlara erişimde yaşanan gecikmelerin düzenleyici süreçler, değerlendirme kriterleri ve sağlık bütçelerindeki yetersizlikler gibi birçok faktörden kaynaklandığını belirtirken, hastaların onaylanan tedavilere daha hızlı ulaşabilmesi için süreçlerin sadeleştirilmesi çağrısında bulundu.

Raporda ayrıca Avrupa'nın ilaç harcamalarının gayri safi yurt içi hasılanın yaklaşık yüzde 1'i seviyesinde kaldığı, bu oranın ABD'de yüzde 2, Çin'de ise yüzde 1,8 düzeyinde olduğu kaydedildi.