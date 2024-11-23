Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen MusmerUnilig 2. Hafta maçında Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) karşı karşıya geldi. YDÜ, üstün bir performans sergilediği mücadelede rakibini 73-60’lık skorla mağlup etti.

YDÜ’nün galibiyetinde en büyük pay sahibi Hasan Sakkalı oldu. 26 sayı ve 20 ribaundla oynayan genç yıldız, hem hücumda hem de savunmada takımını sırtladı. Maçın en etkili ismi olan Sakkalı, performansıyla izleyenlerden büyük alkış aldı.

UKÜ cephesinde ise MarcelNgoyi’nin 22 sayılık çabası mağlubiyeti önlemeye yetmedi. UKÜ, mücadeleyi bırakmasa da YDÜ’nün etkili savunması ve hücum organizasyonları karşısında direnç gösteremedi.

YDÜ, bu galibiyetle ligde iddiasını sürdürürken UKÜ, 2. hafta sonunda aradığı çıkışı yakalayamadı. MusmerUnilig’de heyecan, önümüzdeki hafta oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.