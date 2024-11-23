Hentbol’da U18 ligi dün akşam oynanan erkekler karşılaşmaları ile start aldı. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmalarda Yükseliş – GG, UKÜ – Levent karşılaşmaları oynandı.

Gecenin ilk karşılaşmasında Yükseliş ile GG takımları karşı karşıya geldi. İlk devreyi rakibi GG karşısında 17-4 önde kapatan Yükseliş karşılaşmayı da 34-15 kazanarak lige galibiyetle başlamış oldu. Gecenin ikinci karşılaşmasında ise UKÜ ile Levent takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna oyunda üstün olan UKÜ ilk devreyi rakibi Levent karşısında 26-13 önde kapatırken, karşılaşmadan da 51-24 galip ayrılarak lige kayıpsız girmiş oldu.