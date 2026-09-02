Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) saat 20.30 sıralarında toplandı.

Parti Genel Merkezi’nde yer alan toplantı öncesinde herhangi bir açıklama yapılmadı.

"Etik olmasa da Üstel'in bu kararına saygı duyuyorum"

Arıklı MYK'yı toplamadan önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başbakan Ünal Üstel'in telefonla arayarak soruşturmanın selameti açısından kendisini görevden almak zorunda olduğunu bildirdiğini kaydetti ve "Hükümetin başı olması dolayısı ile etik olmasa da bu kararına saygı duyuyorum. " dedi.

-"Hükümetten çekilme konusunu görüşmek üzere yarın parti meclisinin toplayacağız"

Arıklı yarın hükümetten çekilme konusunu görüşmek için Parti Meclisini toplayacaklarını da belirterek "4.5 yıl birlikte çalıştığım mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Yeni dönemde daha güçlü bir şekilde görüşmek dileği ile sağlıcakla kalın." ifadelerini kullandı.

YDP Genel Sekreteri Erşah Sabit Yılmaz, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada MYK toplantısında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın görevden alınmasının ele alınacağını belirtmişti.

Arıklı, Başbakan Ünal Üstel’in kendisini görevden aldığını açıklamasından kısa süre önce yaptığı açıklamada ise, gemi kazasında hukuki ve adli bir sorumluluğu varsa, adli makamların bu konuda rahat hareket edebilmesi ve gerektiğinde ifadesinin alınıp yargıya taşınabilmesi için, yarın Cumhuriyet Meclisine başvurup dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyeceğini duyurmuştu.

Arıklı, gemi kazasıyla ilgili soruşturmanın selameti açısından soruşturma bitinceye kadar Limanlar Dairesi’nin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan alınıp Başbakanlığa bağlanması için yarın Başbakanlığa müracaat edeceğini de belirtmişti.