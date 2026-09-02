Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Parti Meclisi’nin hükümetten çekilme kararı aldığını açıkladı. Arıklı, kararın yarın Başbakan Ünal Üstel’e yazılı olarak bildirileceğini söyledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevinden alınmasının ardından açıklama yapan Arıklı, dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis Başkanlığı’na dilekçe vereceğini daha önce açıkladığını hatırlattı.

Bu açıklamasından yaklaşık bir, bir buçuk saat sonra Başbakan Ünal Üstel’in kendisini aradığını belirten Arıklı, Üstel’in kendisine, “Soruşturmanın selameti açısından seni görevden almak zorundayım” dediğini aktardı.

Arıklı, görevden alınmasına ilişkin, “Ben de kendisine teşekkür ettim. Bu benim aslında iki yıldan beridir beklediğim bir fırsattı. Bana bu fırsatı verdiği için Sayın Başbakan’a teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

“HÜKÜMETİN ÇOK DAHA ÖNCE SEÇİME GİTMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLÜYORDUM”

Hükümetin daha önce seçime gitmesi gerektiğini savunduğunu belirten Arıklı, hükümet içerisinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle zaman zaman istifanın eşiğine geldiğini ancak çeşitli mercilerden gelen tepkiler üzerine bundan vazgeçtiğini söyledi.

Arıklı, “Sayın Başbakan şimdi bana bu fırsatı verdi.” dedi.

YARIN BAŞBAKAN’A YAZILI OLARAK BİLDİRECEĞİZ”

YDP Merkez Yürütme Kurulu’nun (MYK) bugün toplanmasının planlandığını ancak Parti Meclisi üyelerinin de toplantıya katıldığını ifade eden Arıklı, alınan kararı şöyle açıkladı:

“Parti Meclisimiz bugün itibarıyla hükümetten çekilme kararı aldı ve yarın Sayın Başbakan’a bunu yazılı olarak bildireceğiz.”

“NAAŞLAR BULUNANA KADAR AÇIKLAMA YAPMA NİYETİNDE DEĞİLİZ”

Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasında kayıp 19 kişinin halen arandığını hatırlatan Arıklı, bu süreçte siyasi tartışma yaratmak istemediklerini belirtti.

“Söylenecek çok şey var ama kayıp 19 insanımız var. İnsanlar, kayıp yakınları infial içerisinde bekliyorlar.” diyen Arıklı, yeni siyasi tartışmalara yol açmamak adına söyleyeceklerini ilerleyen günlere bıraktığını kaydetti.

Arıklı, “Bu birkaç gün için, ta ki naaşlar bulunana kadar herhangi bir açıklama yapma niyetinde değiliz. Netice itibarıyla hükümetten çekiliyoruz.” ifadelerini kullandı.