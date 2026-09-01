Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, yakınlarından haber bekleyen ailelerin sözle anlatılamayacak kadar acılı ve çok haklı olarak öfkeli olduğunu belirterek, “Bu işin ucu nereye varırsa varsın, her türlü sorumluluğun karşılığı olacak.” dedi.

Erhürman, yaptığı açıklamada, “Bize düşen, her ne olursa olsun onların yanında olmak, her ne derlerse desinler onları dinlemek ve verebileceğimiz tüm bilgileri vermek.” ifadelerini kullandı.

Erhürman, deniz üstünde ve altında en üst düzeyde teknik olanaklarla çalışmaların gece-gündüz aralıksız devam ettiğini belirtti.