Eski Cumhurbaşkanlarından Mustafa Akıncı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşanan gemi faciasıyla ilgili üzüntüsünü paylaşırken, bu kazanın toplumun uluslararası hukuk içinde yaşamış olsaydı belki de yaşanmayacağını ifade etti.

Mustafa Akıncı'nın paylaşımı şöyle:

"Yaşadığımız büyük deniz felaketi karşısında her insan gibi ben de elbette derin bir üzüntü duydum. Denizin derinliklerinde yaşamını yitirmiş canların hala yatmakta olabileceğini düşündüğümde üzüntüm daha da büyüyor. Başsağlığı ve sabır dilemek ötesinde nelerin yapıldığını birkaç gün gözlemlemek istedim. Bulunamayan kayıp kişi sayısı bu gibi durumlarda zaman ilerledikçe azalır. Bizde ise arttı. İlk anda 17 olan kayıp sayısı sonra 18 bilahare 20 oldu. Sadece bu bile bizim bu gibi durumlar karşısında ne kadar hazırlıksız olduğumuzu göstermeye yetiyor. Bunlar birer rakam değil , birer can. Şimdi tartışılıyor; batan geminin durumu, kaptanın ehliyeti, can yeleklerinin sayısı, denetim yeterliliği, siyasilerin sorumlulukları vs. Elbette tartışılmalı, hesap verilmeli ve yeni faciaların yaşanmaması için dersler çıkarılmalı. İçinde bulunulan koşullarda da yapılabilecek çok şey var ; ama bütün bu tartışmalar arasında hep şunu düşündüm: Kıbrıs’ta çözüme ulaşabilsek, AB ve uluslararası hukuk içinde olsak acaba bu felaket yaşanır mıydı ?

Tüm siyasi yaşamım boyunca çözüm, AB ve uluslararası hukuk için mücadele ederken temel amacım, toplumumuzun kuralların olduğu bir düzende yaşamasıydı. AB içinde olsak bu gemi sefer yapabilir miydi ? sorusunu sormamız, bundan sonrası için bize yol gösterebilir. Tüm zorluklara rağmen ana hedef Kıbrıs’ta çözüm ve AB üyeliği olmaya devam etmelidir. Yaşamını yitirenlere rahmet diliyor, geride kalanların acısını paylaşıyorum."