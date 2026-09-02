Başbakan Ünal Üstel, Girne açıklarında yaşanan gemi felaketinin bütün yönleriyle aydınlatılması için Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili kurumlarıyla iş birliği ve koordinasyon içerisinde çalıştıklarını belirterek, teknik incelemelerin ardından ön raporun en kısa sürede hazırlanacağını belirtti.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre Başbakan Üstel, Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı Deniz Kazaları İnceleme Daire Başkanı Durali İşler ve beraberindeki heyetle Başbakanlıkta bir araya geldi. Görüşmede, Başsavcı Yardımcısı Ahmet Varol ile Polis Genel Müdürü 1. Yardımcısı Gökay Karagil ve beraberindeki ekip de hazır bulundu.

Görüşmede, Girne açıklarında meydana gelen deniz felaketine ilişkin devam eden soruşturmanın ve yürütülecek teknik incelemelerin kapsamlı şekilde değerlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Başbakan Ünal Üstel’in talimatları doğrultusunda sürdürülen çalışmalar kapsamında, Türkiye Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi tarafından olayın nedenlerinin teknik açıdan ortaya çıkarılmasına yönelik gerekli incelemelerin gerçekleştirileceği ve elde edilecek bulgular doğrultusunda en kısa sürede bir ön rapor hazırlanacağı belirtildi.

-“Bu elim olayın bütün yönleriyle aydınlatılması için gereken ne varsa yapılacaktır”

Üstel, devletin tüm kurumlarıyla sürecin üzerine kararlılıkla gittiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

“İlk günden itibaren açık ve net bir irade ortaya koyduk. Bu elim olayın bütün yönleriyle aydınlatılması için gereken ne varsa yapılacaktır. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili kurumlarıyla tam bir iş birliği ve koordinasyon içerisinde çalışıyoruz. Teknik incelemeler gerçekleştirilecek, tüm bulgular titizlikle değerlendirilecek ve ön rapor en kısa sürede hazırlanacaktır.”

- “Varsa bir ihmal, kusur veya sorumluluk, kimden kaynaklanırsa kaynaklansın ortaya çıkarılacaktır”

Başbakan Üstel, hiçbir ayrıntının gözden kaçmasına, hiçbir ihmalin üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceklerini vurgulayarak, “Varsa bir ihmal, kusur veya sorumluluk, kimden kaynaklanırsa kaynaklansın ortaya çıkarılacaktır.” dedi.

-“Kaybettiğimiz insanlarımıza ve acılı ailelerine karşı sorumluluğumuz büyüktür”

Soruşturma ve teknik inceleme süreçlerinin sağlıklı ve eksiksiz şekilde yürütülmesi için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirten Üstel, “Kaybettiğimiz insanlarımıza ve acılı ailelerine karşı sorumluluğumuz büyüktür. Gerçeğin bütün yönleriyle ortaya çıkarılması ve sorumluların belirlenmesi için süreci bizzat takip etmeye devam edeceğim.” İfadelerini kullandı.