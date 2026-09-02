Girne açıklarında Filo Jet isimli yolcu gemisinin alabora olarak batmasının ardından kayıp kişilere yönelik arama çalışmaları sürerken, Türkiye’den üst düzey bir heyet yarın KKTC’de olacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun, gemi faciası sonrasında sürdürülen çalışmaları yerinde incelemek ve yetkililerden son durum hakkında bilgi almak amacıyla KKTC’ye gelmesi bekleniyor.

ARAMA ÇALIŞMALARI MASAYA YATIRILACAK

Ziyaret kapsamında, arama-kurtarma faaliyetlerinin geldiği aşama, gemi enkazında sürdürülen görüntüleme çalışmaları ve kayıp kişilere ulaşılması amacıyla yürütülen operasyonların ele alınması bekleniyor.

Türkiye, facianın ilk saatlerinden itibaren arama-kurtarma çalışmalarına hava ve deniz unsurlarıyla destek veriyor. Türk Deniz Kuvvetleri’ne bağlı TCG Işın da bölgede görev yaparken, gemi enkazının yaklaşık 550 metre derinlikte tespit edilmesinin ardından görüntüleme ve su altı arama faaliyetleri sürdürülüyor.

YILMAZ: “HER TÜRLÜ DESTEĞİ SAĞLIYORUZ”

Cevdet Yılmaz, facianın meydana geldiği gün yaptığı açıklamada gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, Türkiye’nin arama-kurtarma çalışmalarına her türlü desteği sağladığını açıklamıştı.

Yılmaz ve Tatlıoğlu’nun yarın gerçekleştireceği temaslarda, KKTC makamlarıyla arama çalışmalarına ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.