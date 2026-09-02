Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, Girne açıklarında yaşanan ve sekiz kişinin hayatını kaybettiği deniz faciasının dördüncü gününde yaptığı açıklamada, sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirterek, “Bu olayda sorumluluğu bulunan hiç kimsenin yakasını bırakmayacağız” dedi.

Önceliğin yaslı aileler, kayıplara ulaşılması ve ailelerin doğru bilgiye erişmesi olduğunu vurgulayan Kale Kişi, bunun facianın tüm boyutlarının sorgulanmayacağı anlamına gelmemesi gerektiğini belirtti.

“Geminin izinlendirme ve denetim süreçleri, kaptanın ve şirketin sorumlulukları, en önemlisi de idarenin sorumluluğu teknik ve hukuki açıdan ayrıntılı şekilde incelenecek” diyen Kişi, cezai, hukuki, idari ve siyasi sorumlulukların birbirinden ayrı şekilde düşünülemeyeceğini ve bir bütün olarak ele alınması gerektiğini belirtti.

-“Ailelerin yanındayız, hesabın peşindeyiz”

“Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Siyasi makamlardakiler dahil, bu olayda sorumluluğu bulunan hiç kimsenin yakasını bırakmayacağız” diyen Kişi, adli süreçleri ve mahkeme duruşmalarını yakından takip ettiklerini, hukuki sorumluluğun detaylarını incelediklerini ve gemicilik alanında konunun uzmanlarıyla sorulara bilimsel ve teknik cevaplar bulmak adına görüşmeler yaptıklarını kaydetti.

Kale Kişi, “Meclis araştırma ve soruşturma kapasitesi ve idari tüm süreçler dahil tüm imkanları kullanarak gerçeğin ortaya çıkması ve sorumluların kaçamayarak hesap vermesi için mücadele edeceğiz. Bugün yine dayanışma günü. Ailelerin yanındayız. Hesabın peşindeyiz.” dedi.