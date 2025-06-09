CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 8 Haziran Pazar günü Creditwest Bank sponsorluğunda oynanan ve Best of Seven Ligi (BOS) için puan veren, aylık kulüp yarışması Monthly Medal Golf Turnuvasında Hasan Garabli 64 net ile şampiyon oldu. Course handicapın % 95’i baz alınarak 18 çukur olarak Stroke Play formatında oynanan turnuvada ikinciliği 68 net ile John Eldridge alırken, Olgun Emirzade de yine net 68 ile (back nine score) üçüncülüğü elde etti.

Turnuva sonrası kazananlara ödülleri CMC Golf Kulübü Kaptanı John Alexander Murray tarafından takdim edildi.

CMC’de yaz sezonu nedeniyle turnuvalara bir süre ara verilecek.