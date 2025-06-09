Almanya’nın Frankfurt kentinde düzenlenen W.A.F Dünya Şampiyonası’nda KKTC halter ve vücut geliştirme federasyonu milli takım sporcusu Hüseyin Çokbilen, Ülkemizi başarıyla temsil ederek gösterdiği üstün performansla Dünya İkincisi olarak hepimizi gururlandırdı.

Bu büyük organizasyonda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yalnızca sporcular değil, yöneticiler ve hakemler de başarıyla temsil etti. W.A.F KKTC Başkanı ve uluslararası hakem Süleyman Halilibrahim ve uluslararası hakemimiz Hasan Bölükbaşı da yarşmada görev yaparak ülkemizin hakemlik alanındaki yetkinliğini bir kez daha kanıtladı.

Hüseyin Çokbilen’in bu tarihi başarısı, hem KKTC sporunun uluslararası alandaki yükselişini pekiştirdi hem de genç sporculara ilham verdi.